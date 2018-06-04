В России бензин за неделю в среднем подорожал на 64—94 копейки

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Рост розничных цен на бензин в среднем по России за неделю с 28 мая по 1 июня составил от 64 копеек за литр до 94 копеек, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".
В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены замедлили свой рост. Больше всего на прошедшей неделе подорожал бензин "Регуляр-92" — на 1,64%, до 56,271 тысячи рублей за тонну, но это все же меньше, чем неделей ранее, когда он вырос на 2,17%. "Премиум-95" вырос в цене на 1,62%, до 57,337 тысячи рублей за тонну. "Нормаль-80" показал самый скромный прирост — на 1,52%, до 50,868 тысячи рублей за тонну.
18.3%Более десяти тысяч рублей
32.0%От пяти до десяти тысяч
32.2%До пяти тысяч
17.5%Не пользуюсь автомобилем
Летнее дизтопливо в рознице подорожало на 90 копеек, до 44,55 рубля за литр. На мелкооптовом рынке цены на него выросли на 0,76%, до 52,68 тысячи рублей за тонну, на оптовом — на 1,04%, до 50,119 тысячи рублей за тонну.
Цена на авиакеросин ускорила рост в оптовом сегменте: они повысились на 2,37% — до 45,981 тысячи рублей за тонну. Цена в аэропортах, наоборот, стала расти медленнее, она поднялась на 0,91% — до 54,312 тысячи рублей за тонну.