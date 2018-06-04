S7 призвала снизить тарифы для авиакомпаний в аэропорту Симферополя

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Тарифы на обслуживание в аэропорту Симферополя, утвержденные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, должны быть снижены, заявили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании S7.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что авиакомпании РФ сократили летние планы полетов в Крым на 551 тысячу пассажиров, или на 22% по сравнению с прошлым годом, в частности, из-за кратного роста аэропортовых тарифов в Симферополе.

"Мы наблюдаем значительный рост стоимости услуг в аэропорту города Симферополь в сравнении с 2015-2017 годами. В апреле 2018 года стоимость разворотного рейса в Симферополе увеличилась в 1,5 раза, что сделало его одним из самых дорогих аэропортов России", — рассказали в S7.

Авиакомпания считает, что регулируемые тарифы, утверждённые ФАС на период до конца 2021 года, должны быть пересмотрены в сторону снижения.

"Политика повышения тарифов уже приводит к негативным последствиям для развития региона. Крупнейшие российские авиаперевозчики вынуждены сокращать провозные емкости, что, безусловно, отрицательно сказывается на доступности полетов в Крым. В результате снижается эффективность государственных инвестиций в развитие инфраструктуры региона", — подчеркнули в S7.