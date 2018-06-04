Инфляция в 2018 году может превысить 2,8%, заявили в Счетной палате

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Счетная палата РФ видит риск, что инфляция в РФ по итогам 2018 года превысит уровень 2,8%, заложенный в бюджет, говорится в заключении контрольного ведомства на законопроект о поправках в бюджет текущего года.

"По мнению Счетной палаты, достижение уровня инфляции, предусмотренного в ожидаемых итогах, возможно при сохранении текущих тенденций. Однако существуют риски превышения прогнозного уровня инфляции в 2018 году, которые связаны с существенным ослаблением курса рубля с апреля текущего года (в результате введения США новых санкций в отношении России) и более высокими темпами роста цен на продовольственные товары, негативное влияние на которые могут оказать урожай текущего года и ситуация на мировых продовольственных рынках", — говорится в заключении Счетной палаты.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее в понедельник заявил на заседании бюджетного комитета Госдумы, что последняя оценка МЭР по инфляции на текущий год в 2,8% остается "более чем релевантной". По словам министра, инфляция в РФ по итогам года будет в диапазоне 2,7-3,2%, а таргет ЦБ по инфляции в 4% будет недовыполнен.