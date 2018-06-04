Счетная палата ожидает роста ВВП на 1,7% в 2018 году

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Счетная палата прогнозирует рост ВВП РФ в 2018 году на 1,7% — практически по нижней границе диапазона, предложенного Минэкономразвития, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"По главному показателю — темпам роста — Максим Станиславович (Орешкин) сказал: мы прогнозируем интервал между 1,6% и 2,1%. И по-прежнему считает, что официальный прогноз — 2,1% рост — попадает в этот интервал. Из выступления Ксении Валентиновны (Юдаевой) мы услышали, что все-таки Центральный банк ожидает роста ниже 2%. Я могу сказать, что мы ожидаем, что это будет ближе к нижнему интервалу названному — 1,7%", — сказал Кудрин в понедельник на заседании комитета Госдумы.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ранее на том же заседании заявил, что МЭР понизило прогноз роста ВВП на 2018 год с 2,1% до диапазона 1,6-2,1%.