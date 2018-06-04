Производители органики готовятся к борьбе с ростом контрафакта на рынке

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Национальный органический союз (НОС), который объединяет основных органических производителей в России, готовится к всплеску контрафакта на этом рынке продуктов в следующем году, после принятия закона об органике. Об этом рассказали участники пресс-конференции, посвященной 5-летию подписания меморандума о создании Национального Органического союза (НОС), на площадке ММПЦ.

Законопроект об органических продуктах сейчас рассматривается в Госдуме, участники рынка ожидают, что он будет принят до конца 2018 года и вступит в силу с 1 января 2019 года, рассказал председатель совета директоров ГК " Агранта " Сергей Бачин.

По его словам, с принятием закона органическая продукция станет очень популярной. "А когда резко возрастает популярность продукции — фиксируется и всплеск контрафакта. Так произошло и в Европе после принятия закона", — сказал он, затруднившись оценить вероятный объем поддельной органической продукции, которая может появиться на российском рынке.

По мнению членов НОС, предпосылками для роста контрафакта может стать отсутствие четкой терминологии для органической продукции в законе, а так же недостаточно отлаженная система сертификации и нехватка доверия в обществе.

Терминологическая каша



"Сейчас потребитель действительно не всегда понимает разницу между обозначениями "био", "эко", "органик" на упаковке товара. Это может вызвать у потребителя определенную путаницу в умах", — отметил председатель совета директоров группы компаний "Аривера" Илья Калеткин.

По его словам, ни у депутатов, ни у производителей нет единого мнения по поводу использования этих терминов, при этом существует колоссальное лобби от производителей продуктов, которые не являются органическими, но имеют слова "био" или "эко" на этикетке. "Эти слова действительно имеют отношение к органике, и считаю, что за эти слова "био", "эко" и "органика" стоило бы побороться. Но это непростой процесс", — заявил Калеткин.

"Сначала надо иметь закон, хоть что-то защищенное, а потом можно дискутировать, присоединять сюда термины "био" и "эко" или нет. Сейчас на полках стоит много продукции "био" и "эко", которые ничего общего не имеют к органике. И как это будет дальше развиваться? Им придется отказаться от этой продукции? Или они будут бороться за нее? Начинать войну, не договорившись сначала в сфере производителей, было бы не совсем корректно", — возражает Бачин.

Он напомнил, что в Европе используют все три эти понятия, они взаимозаменяемы, однако в США "био" и "эко" тоже не защищены законодательно. "В англоязычных странах есть только один защищенный термин — "органик".

Тем не менее стоит задача, чтобы покупатели, потребители отделяли органику от таких направлений, как экологическое производство или биопроизводство, считает Бачин. Пока, по его словам, существует терминологическая каша.

Исполнительный директор НОС Олег Мироненко полагает, что решить этот спорный момент сейчас вряд ли получится, по его словам, это — вопрос будущего. "Когда мы придем к взаимопризнанию с другими странами, скорректируется и вопрос принятия терминов и отслеживания товара на полке", — считает Мироненко.

Всеобщее недоверие

Еще одна проблема, которую необходимо решить в ближайшее время, — создание работающей системы сертификации и защиты настоящих органических производителей от фальсификаторов.

"Россия — страна с сильно нарушенным доверием. Должны быть требования к составлению и оформлению сертификатов, а также к тому, чтобы в эту сферу не приходили несведущие люди", — заявил председатель совета директоров "АгроРост" Максим Качан. "Мы надеемся на уже состоявшийся бренд НОС, что мы своим пониманием правильного развития органики тоже будем влиять на этот процесс", — добавил он.

"Как правильно построить в России систему сертификации и систему контроля за сертификаторами? В мире есть разные подходы: контроль силами общества и силами государства. России нужен и государственный, и общественный, профессиональный контроль", — считает Бачин.