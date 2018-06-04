Путин обсудит в Вене тему надежности транзита газа через Украину

ВЕНА, 4 июн – РИА Новости. Тема надежности транзита российского газа через Украину будет обсуждаться в Вене в ходе визита российского президента Владимира Путина 5 июня, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Он отметил, что вопрос транзита российского газа через Украину обсуждается как в ходе двусторонних контактов межд Россией и Австрией, так и в более широких форматах.

"Вопрос стоит давно и зависит от многих факторов, в том числе готовности Киева обеспечивать надежность этих поставок, и это является ключевым фактором для принятия решений на уровне руководства наших европейских партнёров, соответствующих энергетических концернов. О готовности сохранять такой транзит в определённых объемах говорил президент Российской Федерации, так что эта тема, наверное, тоже будет обсуждаться", — сказал российский посол.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В мае президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что запуск проекта газопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". В апреле председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

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