МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Емкость планируемых авиарейсов в Крым в летнем сезоне у авиакомпаний РФ упала на 22,2%, или на 551 тысячу мест, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на расчеты Транспортной клиринговой палаты (ТКП) на основе расписаний.
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов назвал изменение спроса и предложения на этом направлении "многофакторным и объективным" процессом. По его словам, перевозчики начали пересмотр программ, понимая, что с открытием Крымского моста часть пассажиров уйдет на наземный транспорт. А источник издания в отрасли сообщил, что по ряду причин перевозчики начали ощущать убыточность полетов в регион, в том числе из-за роста цен на топливо в Симферополе: в 2017 году тонна керосина стоила 41,5 тысячи рублей, с начала этого — уже 50 тысяч.
Кроме того, авиакомпании отмечают рост тарифов в Симферополе. Аэропорт 1 июня объявил, что сбор за взлет-посадку с НДС составит 624 рубля, за обеспечение авиабезопасности — 408 рубля (для перевозчиков РФ), обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях — 461 рубль, предоставление аэровокзала на рейсе по РФ — 285 рублей на пассажира. В "Уральских авиалиниях" газете сообщили, что стоимость обслуживания рейса выросла на 50%. Коммерческий директор Nordwind Имран Назаров заявил изданию, что из-за подорожания обслуживания рейса в полтора раза компания сократит число рейсов в Симферополь, и это также увеличит стоимость билетов.
Как пояснили газете в аэропорту Симферополя, рост тарифов связан с инвестсоставляющей — нужен возврат вложений в новую инфраструктуру. Инвестиции в терминал составили 32 миллиарда рублей, 30% из них дали инвесторы, 70% — кредиты банков. Тарифы "сопоставимы с аналогичными сборами, установленными ФАС для построенных и реконструированных аэропортов в РФ", сообщили изданию в аэропорту. Там добавили, что это практически не отразится на билетах, доля аэропортовых сборов в их себестоимости, как правило, не выше 10%, и "цена кресла" вырастет на "несколько десятков рублей".
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