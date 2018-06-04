МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Емкость планируемых авиарейсов в Крым в летнем сезоне у авиакомпаний РФ упала на 22,2%, или на 551 тысячу мест, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на расчеты Транспортной клиринговой палаты (ТКП) на основе расписаний.

Сообщается, что прошлым летом на этом направлении было "выставлено" порядка 2,7 миллиона кресел, а в этом году — около 2,1 миллиона. Больше всех емкости сократили "Уральские авиалинии" — на 187 тысяч кресел, или 39%, Red Wings урезала план на 64 тысячи кресел (27%), "Аэрофлот" — на 51 тысячу (14%), "Россия" — на 74 тысячи (13%), "Глобус" (входит в S7) — на 42 тысячи (13%).

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов назвал изменение спроса и предложения на этом направлении "многофакторным и объективным" процессом. По его словам, перевозчики начали пересмотр программ, понимая, что с открытием Крымского моста часть пассажиров уйдет на наземный транспорт. А источник издания в отрасли сообщил, что по ряду причин перевозчики начали ощущать убыточность полетов в регион, в том числе из-за роста цен на топливо в Симферополе: в 2017 году тонна керосина стоила 41,5 тысячи рублей, с начала этого — уже 50 тысяч.

Кроме того, авиакомпании отмечают рост тарифов в Симферополе. Аэропорт 1 июня объявил, что сбор за взлет-посадку с НДС составит 624 рубля, за обеспечение авиабезопасности — 408 рубля (для перевозчиков РФ), обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях — 461 рубль, предоставление аэровокзала на рейсе по РФ — 285 рублей на пассажира. В "Уральских авиалиниях" газете сообщили, что стоимость обслуживания рейса выросла на 50%. Коммерческий директор Nordwind Имран Назаров заявил изданию, что из-за подорожания обслуживания рейса в полтора раза компания сократит число рейсов в Симферополь, и это также увеличит стоимость билетов.

В "Аэрофлоте" газете заявили о своей социальной роли в обеспечении транспортной доступности Крыма, для чего введена программа "плоских тарифов", а компании группы будут летать в Крым "по ранее заявленному расписанию". В S7 предложили пересмотреть и снизить тарифы в Симферополе, утвержденные ФАС. В ведомстве отметили, что установлены предельные уровни тарифов и сборов на регулируемые услуги и "действующий прейскурант им соответствует", а нерегулируемые услуги аэропорт "предоставляет на конкурентной основе", и от авиакомпаний не было жалоб на завышение тарифов.

Как пояснили газете в аэропорту Симферополя, рост тарифов связан с инвестсоставляющей — нужен возврат вложений в новую инфраструктуру. Инвестиции в терминал составили 32 миллиарда рублей, 30% из них дали инвесторы, 70% — кредиты банков. Тарифы "сопоставимы с аналогичными сборами, установленными ФАС для построенных и реконструированных аэропортов в РФ", сообщили изданию в аэропорту. Там добавили, что это практически не отразится на билетах, доля аэропортовых сборов в их себестоимости, как правило, не выше 10%, и "цена кресла" вырастет на "несколько десятков рублей".

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