Китай сожалеет из-за обращения ЕС в ВТО по торговому спору

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Китай сожалеет, что Евросоюз обратился в ВТО по спору о передаче технологий, и будет решать вопрос согласно соответствующим процедурам организации, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"Китайская сторона выражает сожаление в связи с подачей жалобы ЕС в ВТО и будет решать вопрос в соответствии с механизмом разрешения споров ВТО", — говорится в заявлении китайского министерства.
В торговом ведомстве Китая напомнили, что по мнению ЕС меры Пекина по передаче технологий не соответствуют положениям Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и другим принципам ВТО.
"Правительство Китая придает важное значение защите интеллектуальной собственности, приняло целый ряд решительных мер по защите законных прав и интересов китайских и иностранных правообладателей интеллектуальной собственности и достигло в этом очевидных успехов", — говорится в заявлении.
Запрос на консультации инициирует процесс разрешения спора в рамках ВТО. Если стороны за 60 дней не договорятся, может начаться процесс формирования панели арбитров ВТО для разрешения спора.