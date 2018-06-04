Мексика открывает в России постоянный центр бизнеса

МЕХИКО, 4 июн — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Постоянный мексиканский центр бизнеса и проведения выставок открывается в России, сообщил РИА Новости его генеральный директор Америко Аляторре.

"С 11 июня центр начинает работать на постоянной основе, а его торжественное открытие запланировано на июль", — рассказал Аляторре.

По его словам, мексиканская сторона хотела, чтобы центр начал функционировать к началу чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня. Расположен центр в Москве на территории агрокластера "Фудсити".

"Это самый важный проект в истории торговых отношений Мексики и России с постоянным участием разных штатов Мексики и частной инициативы", — заметил Аляторре.

Ранее посол России в Мексике Эдуард Малаян заявил, что по итогам текущего года объем товарооборота двух стран превысит 2,5 миллиарда долларов, а в 2017 году он составил 1,7 миллиарда долларов. По его словам, резко возрос объем закупок Россией сельскохозяйственной продукции в Мексике (в части овощей и фруктов, которые не растут в России), Мексика в свою очередь увеличила закупки российского зерна. Российский "Лукойл" выиграл право на два нефтяных участка в рамках проходящих в Мексике тендеров.