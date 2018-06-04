Эксперты рассказали, какой будет курс биткоина на этой неделе

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на этой неделе, скорее всего, продолжит снижаться, но в целом волатильность начнет уменьшаться, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

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По итогам торгов 3 июня цена биткоина, по данным портала CoinMarketCap, выросла на 1,03% — до 7,725 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличилась в цене на 0,97% — до 7,724 тысячи долларов, на GDAX на 1,16% — до 7,725 тысячи.

По словам аналитика "Альпари" Владислава Антонова, огромное влияние на стоимость биткоина на минувшей неделе оказала новость из Южной Кореи, где парламент рекомендовал правительству отменить запрет на ICO (публичное размещение токенов).

"Также страна признала криптовалюты активом, который может быть конфискован по решению суда. Этих новостей хватило, чтобы рынок перешел в фазу консолидации. К концу недели цена восстановилась до 7,779 тысячи долларов, пройдя значимые уровни сопротивления", — рассказал он.

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, в свою очередь, напомнил, что Банк Англии рассматривает возможность в будущем выпуска государственной криптовалюты.

Что с ценой

Глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов отметил, что основное внимание на прошлой неделе было сосредоточено на криптовалюте EOS, которая закончила свое ICO и вывела валюту на основную сеть. "Это самое крупное ICO за всю историю, и по сборам оно побило Telegram, собрав 4 миллиарда долларов. Инвесторы активно вкладываются в эту историю", — рассказал он.

По словам Зартдинова, коридор движения цены биткоина на этой неделе составит 10%, что для рынка криптовалют является "признаком снижения волатильности". Он, как и другие эксперты, ожидает снижения цены криптовалюты на этой неделе.

"Уровень сопротивления находится в районе 8,2 тысячи долларов за биткоин, а поддержка около 7 тысяч долларов", — полагает Зартдинов.

Антонов указал, что на рынке есть "ощущение, что покупатели неохотно покупают биткоин, так как боятся очередного обвала рынка".

"Не удивляйтесь тому, если биткоин на наступающей первой полноценной летней рабочей неделе неожиданно начнет дешеветь, и цена на него упадет до 7,38 тысячи долларов… То, что участники рынка боятся падения – правильно, поскольку из США не поступало новостей о ходе расследования по делу о манипуляции курсами на криптовалюты. Негативные факторы доминируют на рынке, и восходящее движение расценивается как коррекция", — рассказал он.

По оценкам "Альпари", для повышения котировок биткоина имеются технические факторы – пробой трендовой линии нисходящего движения от 9,99 и сопротивления 7,66 тысячи долларов. "В рамках коррекции для покупателей можно обозначить целевой уровень 8,166 тысячи долларов. На пути к нему они встретятся с промежуточным сопротивлением 7,786 тысячи долларов", — сообщил эксперт.

Ордов добавил, что тренд торгов "остается отрицательным".

"В этой связи предстоящая неделя ожидается мягко негативной, перерастая в пробитие нижнего уровня поддержки 7,2 тысячи долларов. Вполне вероятно, что уровень 7 тысяч долларов сможет продержаться не одну неделю, но надежд на это мало. Еще меньше надежд на закрепление на уровнях выше 7,6 тысячи долларов", — считает он.