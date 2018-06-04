Google заподозрили в недобросовестной конкуренции на рынке криптовалют

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Запрещая рекламу биткоина и других криптовалют на своих платформах, Google продвигает свою собственную криптовалюту, пишет The Independent.

В марте 2018 года Google вслед за Twitter и Facebook анонсировала запрет на любую рекламу криптовалют на своих платформах, который вступил в силу с 1 июня. Руководство компании объяснило этот шаг тем, что данные о криптовалютах нередко дезинформируют людей, заставляя принимать неверные решения, а также могут стать эффективным инструментом в руках мошенников. Запрет коснулся непосредственно цифровых денег, ICO, виртуальных кошельков, бинарных опционов, а также любых статей, обучающих торговле с помощью криптовалют.

Однако недавно Google раскрыла планы о возможном создании собственной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Кроме того, в мае Google пригласила к сотрудничеству сооснователя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина, о чем программист писал в своем Twitter, но затем удалил этот пост.

После этого многие эксперты в сфере криптовалют заподозрили Google в недобросовестной конкуренции и заявили, что запрет рекламы может быть связан не только с защитой людей от мошенников.

В частности, CEO инвестиционной компании Blackmore Group Филип Нун сказал: "Я подозреваю, что Google ввел запрет из-за планов по созданию своей криптовалюты в ближайшем будущем". Он удивлен, что компания запрещает рекламу криптовалюты, но в то же время оставляет рекламу азартных игр.

Представитель Google отказался комментировать обвинения, но, тем не менее, в марте этого года, компания уже подтверждала, что у них есть несколько команд разработчиков, которые изучают возможности применения технологии блокчейн.

Однако, как показывает практика, запрет на рекламу криптовалют в Google легко обойти. К примеру, теперь вместо слова "cryptocurrency" используется "c-currency", а в слове "bitcoin", "o" заменяется на ноль.