Кому должен, всем прощаю: россиян избавят от ростовщических процентов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. В российское законодательство вводится новое понятие — "ростовщические проценты". Теперь, если ставки по кредитам превышают среднерыночный уровень в два раза и более, их можно оспорить в суде. Рынок необходимо очистить от недобросовестных игроков, прежде всего микрофинансовых организаций, а россиян, взявших кредиты под незаконно высокие проценты, — освободить от непосильных долгов.

Кого это касается

В отличие от банков, которым еще несколько лет назад запретили устанавливать ставки выше среднерыночных (формула их расчета определена в законе), МФО идут на различные ухищрения. Они пользуются тем, что заемщик может оспорить в суде лишь размер неустойки по кредиту — пени и штрафы, но не саму процентную ставку, прописанную при заключении договора.

"Например, люди брали займ пять тысяч рублей и не платили. По суду с них могли взыскать и двести тысяч рублей: предусмотрительный заимодавец по условиям договора штрафы не выставлял, а оспорить процент невозможно", — отмечает председатель правления Межрегиональной общественной организации "Кредитный правозащитник" Михаил Алексеев.

На это указывают и юристы. Если договор с заемщиком составлен правильно, предоставить в суде основания для снижения процентной ставки проблематично, закон напрямую этого не предусматривал.

"Нынешняя норма — в пользу заемщика, она дает ему правовые основания в суде, основываясь только на положениях Гражданского кодекса, предъявлять иск и успешно оспаривать такой договор", — говорит руководитель корпоративно-правового управления Европейской юридической службы Владимир Анников.

Как будет рассчитываться ставка

Понятие "ростовщический процент", напоминают юристы, уже применялось в России до революции 1917 года. Теперь, век спустя, его вернули в законодательство. По сути, это усредненная норма для назначаемых в сходных обстоятельствах процентах. Какое именно установить значение, решает суд. Скорее всего, суд будет исходить из средней процентной ставки по региону — территориально показатели могут заметно разниться.

"Речь идет о средневзвешенной ставке на рынке финансирования, в первую очередь на кредитном, а не на микрофинансовом", — отмечает Анников.

Ряд экспертов указывают на то, что без жесткой привязки — например, к ключевой ставке — может возникнуть неопределенность. Есть опасения и другого рода: как предположил финансовый омбудсмен Павел Медведев, если "ростовщик" неглупый, он назначит законный процент, но накрутит дополнительные услуги.

Юристы, впрочем, уверены: все прояснится после того, как устоится судебная практика. Кроме того, статья 333 Гражданского кодекса регулирует размер неустойки — пеней и штрафов, которые можно оспорить в суде.

Оздоровление рынка

Эксперты в сфере кредитования уверены: нововведение оздоровит рынок, и на нем останутся лишь добросовестные игроки. МФО станут одобрять кредиты меньшему числу заемщиков, отказываясь от заведомо проблемных клиентов.

В то же время изменения в Гражданском кодексе касаются отношений между физическими лицами и непрофессиональными участниками рынка заимствования, а это не банки и не легальные МФО. Так в чем суть?

"Эта норма направлена в том числе и на борьбу с гигантской теневой сетью микрокредиторов, — поясняет Алексеев. — Сразу вымыть весь рынок серого кредитования не получится, но воздействовать на него не запретительными мерами, а именно экономическими, это очень эффективно".