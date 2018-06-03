МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" можно возобновить, это решаемая, хотя и трудная задача, считает вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов сказал , что рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 "Руслан", но пока никакого решения не принято.

"Самолёты сверхтяжёлого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всем мире. Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей", — сказал Рогозин.

Ан-124-100 "Руслан" – один из самых грузоподъемных самолетов в мире. "Руслан" был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.