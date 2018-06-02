Пассажиров "Саратовских авиалиний" перевезут девять авиакомпаний

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Еще четыре авиакомпании — "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "НордСтар" и "Турухан" — перевезут пассажиров "Саратовских авиалиний", сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Ранее "Аэрофлот", S7, "Якутия", "Руслайн" и "Ювт Аэро" заявили, что займутся перевозкой пассажиров "Саратовских авиалиний". Авиакомпания в конце мая прекратила деятельность в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта.

"Продолжается работа с авиакомпаниями по передаче пассажиров с билетами "Саратовских авиалиний" для перевозки в пункты постоянного пребывания или назначения. В настоящее время АО "Саратовские авиалинии" заключены соглашения о передаче своих пассажиров по FIM-манифестам с 9 авиакомпаниями: "Аэрофлот", "Сибирь", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Якутия", "НордСтар", "Руслайн", "ЮВТ Аэро" и "Турухан", — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент пассажирам "Саратовских авиалиний" осуществлен возврат порядка 15 тысяч билетов на сумму около 100 миллионов рублей. В обработке "Транспортной клиринговой палаты" (ТКП) находятся заявки на возврат по 5 тысяч билетов на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Росавиация проводила проверку "Саратовских авиалиний" после катастрофы ее самолета Ан-148, и выявила ряд существенных нарушений в организации лётной работы.

В Минтрансе РФ в регулярном режиме проходят заседания оперативного штаба по ситуации с авиакомпанией "Саратовские авиалинии".