МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за развитие платежей через мобильные приложения и QR-коды, это существенно подстегнет развитие торговли через интернет (e-commerce) в России, заявил глава АКИТ Артем Соколов.
Однако в том же Китае активно используются альтернативные методы оплаты — через мобильные приложения, через QR-коды. "Себестоимость этих платежей намного ниже, и она позволяет в финале выдавать такие тарифы, которые при эквайринге в принципе не доступны. Там карточка пропадает как таковая. Кроме того, сам потребитель уже заплатил за свой гаджет, он этот мобильный телефон приобрел сам, и мне как продавцу уже не надо вкладываться в приобретение эквайрингового аппарата", — пояснил президент АКИТ.
В конце февраля в интервью РИА Новости теперь уже вице-премьер, а тогда первый замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов заявил, что платежи через мессенджеры могут стать доступными в России, такая идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов.