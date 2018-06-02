МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за развитие платежей через мобильные приложения и QR-коды, это существенно подстегнет развитие торговли через интернет (e-commerce) в России, заявил глава АКИТ Артем Соколов.

"В e-commerce есть несколько проблем. Одна из них — это высокая стоимость безналичных платежей. Если мы посмотрим, сколько сейчас стоит эквайринг для российского интернет-магазина, и сравним его, например, со стоимостью эквайринга в Китае, то увидим, что в Поднебесной максимальный тариф, который берет банк со своего клиента, это 0,35%, или вообще без комиссии. У нас же для малого бизнеса это около 3%, для среднего — 2-2,5%, для очень крупного — 1,6-1,8%", — сказал Соколов в интервью РИА Новости.

Однако в том же Китае активно используются альтернативные методы оплаты — через мобильные приложения, через QR-коды. "Себестоимость этих платежей намного ниже, и она позволяет в финале выдавать такие тарифы, которые при эквайринге в принципе не доступны. Там карточка пропадает как таковая. Кроме того, сам потребитель уже заплатил за свой гаджет, он этот мобильный телефон приобрел сам, и мне как продавцу уже не надо вкладываться в приобретение эквайрингового аппарата", — пояснил президент АКИТ.

"На наш взгляд, за этим есть определенное будущее. И такую альтернативную систему платежей необходимо развивать в России. Более того, она может составить очень серьезную конкуренцию платежам посредством пластиковых карт", — отметил Соколов.

В конце февраля в интервью РИА Новости теперь уже вице-премьер, а тогда первый замглавы аппарата правительства РФ Максим Акимов заявил, что платежи через мессенджеры могут стать доступными в России, такая идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов.