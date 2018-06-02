Visa объяснила массовый сбой в работе карт‍

ЛОНДОН, 2 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Сбой в обслуживании клиентов платежной системы Visa в Европе и Великобритании не был связан с хакерской атакой, работа системы частично восстановлена, говорится в сообщении платежной системы.
Ранее в пятницу владельцы банковских карт платежной системы Visa в Европе и Великобритании испытывали проблемы при расчетах с помощью карт. Люди не могли рассчитаться картами в супермаркетах, на автозаправках, в ресторанах и в других розничных предприятиях. Владельцы карт в соцсетях призывали друг друга не отчаиваться и не вымещать свое раздражение на продавцах магазинов, которые ни в чем не виноваты.