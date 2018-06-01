Армения недостаточно раскрыла потенциал членства в ЕАЭС, считает Саркисян

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян хотел бы укрепить экономические отношения с Россией, а также он считает, что республика еще недостаточно раскрыла потенциал своего членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Меня не удовлетворяет глубина и ширина наших экономических отношений (с Россией — ред.). Мы можем делать намного больше. Армения может стать реальным партнером РФ и стран ЕАЭС в определенных областях, например, в новых технологиях. У нас очень бурно развивается IT-технологии", — заявил Саркисян в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, у Армении есть потенциал и она "должна стать действительно базовой страной новых технологий для региона". Что касается ее членства в Евразийском экономическом союзе, то, по мнению Саркисяна, Армения "не полностью еще раскрыла все наши возможности". "Нужно очень хорошо поработать. Мы еще… не показали своим партнерам, что может Армения привнести. Реально она может стать сильным хорошим партнером евразийского пространства", — считает он.

"Я маленькую Армению рассматриваю сейчас не только как маленькую страну. Когда я говорю с иностранными инвесторами, я уже не говорю, что это рынок 3,5 миллиона людей. Это рынок 200-миллионный… Мы являемся частью экономического союза, где очень многих препятствий нет уже. Можно зарегистрироваться, начать свою деятельность в Армении, но свой сервис и продукцию поставлять в Россию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию, а может, завтра куда-то еще", — рассказал Саркисян.

Он также напомнил, что Армения подписала соглашение с Евросоюзом, поэтому она может быть своего рода мостиком между ЕАЭС и Европой.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. В мае прошлого года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Желание создать ЗСТ с ЕАЭС ранее выразили уже более 40 стран и международных организаций, в том числе Китай, Таиланд, Египет, Индия. Кроме того, ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли.