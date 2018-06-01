САРАТОВ, 1 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпания "Саратовские авиалинии", прекратившая полеты, к вечеру пятницы вернула своим пассажирам почти 100 миллионов рублей за ранее купленные билеты, сообщил перевозчик.

"Саратовские авиалинии" с 31 мая прекратили деятельность в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта.

"В связи с аннулированием сертификата эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии" все заявки на возврат стоимости отмененной перевозки обрабатываются без взимания сборов и штрафов. К приему заявлений на возврат денежных средств авиакомпания приступила 31 мая. На вечер 1 июня возвращено 99,588 миллиона рублей за 15464 авиабилета", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в случае покупки билетов в кассах сторонних агентств или на сторонних сайтах необходимо обращаться с заявлением о возврате по месту приобретения билетов, тогда как оформленные на сайте авиакомпании билеты возвращаются также через сайт.

"В случае отказа в возврате авиабилета в кассе либо на сайте стороннего агентства или несогласия пассажира с данным порядком рекомендуем пассажиру обратиться за возвратом непосредственно в авиакомпанию АО "Саратовские авиалинии" в претензионном порядке", — уточнил перевозчик.