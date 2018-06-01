МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Руководство Внешэкономбанка планирует сократить почти половину своего штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Представители ВЭБа пояснили, что решение о сокращении принято по итогам аудита.

"Оптимизация будет довольно масштабной — на уровне 40-50% от нынешней штатной численности. Требования к производительности труда возрастут. С учетом профессионализма работников поставленные перед ВЭБ как опорным институтом развития задачи будут выполнены", — заявили в пресс-службе.

Сокращение даст банку возможность сэкономить не только на зарплатах, но и на других расходах — в частности, на аренде помещений и транспорте.

В прошлом году средняя численность работников ВЭБа составляла 1795 человек, то есть под сокращение могут попасть 700-900 человек. Фонд начисленной зарплаты равнялся 7,1 миллиарда рублей.

В Минтруде РИА Новости заявили, что банк пока не подавал сведений о масштабном сокращении, и пообещали оказать увольняемым сотрудникам содействие в трудоустройстве.

За первый квартал этого года убыток Внешэкономбанка составил 21,5 миллиарда рублей против прибыли в 14 миллиардов рублей годом ранее, а чистый процентный доход упал в 1,6 раза, до 12,3 миллиарда рублей.

При этом, как отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, банк должен стать одним из ключевых инструментов при реализации нового майского указа президента Владимира Путина. На прошлой неделе глава государства назначил председателем ВЭБа Игоря Шувалова.