МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает создать в Крыму специальный административный район по аналогии с теми, что предполагается создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.

Инициатива по созданию в России специальных административных районов (САР) принадлежит Минэкономразвития. В мае глава министерства Максим Орешкин говорил, что они не будут офшорами, но в них будет создан привлекательный правовой режим. Спецрайоны будут привлекательны для возврата компаний из иностранных юрисдикций и будут прозрачны для надзорных органов. В пятницу Орешкин сообщил журналистам, что министерство обсуждает с несколькими крупными холдингами перерегистрацию из-за рубежа в эти спецрайоны. А источник в финансово-экономическом блоке правительства, в свою очередь, сказал, что переговоры идут, в том числе и по "Русалу".

Аксаков заявил РИА Новости, что "нормально и с пониманием" относится к идее создания таких районов. "Более того, я бы Крым туда добавил. Эту идею раньше мы обсуждали. Даже законопроект был, причем применительно к Крыму. Ведь тогда еще в Крыму не было внедрено российское законодательство и можно было активно там экспериментировать, и всякие идеи, связанные, в том числе с офшорами, реализовывать", — сказал он.

"Крым подходил здорово, поскольку, во-первых, это такой анклав с учетом блокады украинской, а во-вторых, законодательство не было сформировано и его сразу можно было сформировать под офшор. Но все-таки приняли решение другое: имплементировать континентальное законодательство. Сейчас там свободная экономическая зона и создание в Крыму спецрайона можно было бы быстро реализовать", — пояснил Аксаков. "Мне даже больше нравится Крым из всех этих трех территорий. Может, потому что я крымчанин", — добавил он.

Председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев сообщил РИА Новости, что тоже "абсолютно поддерживает" идею создания спецрайонов на островах Октябрьский и Русский. "Президент РФ давно говорил, чтобы уходили из офшорных зон, уводили деньги. Поэтому правильная абсолютно история. Плюс ко всему там хотят они закрывать информацию, понимают, что с учетом санкций делать это нужно и важно. Замечательно, что будут у нас такие зоны", — считает он.

Однако Жигарев сомневается, что подобный спецрайон можно будет создать и в Крыму. "Дело в том, что в Крыму, к сожалению, не все наши банки работают. Многие наши банки туда не выходят, вот в чем проблема. Все-таки банковская система должна быть связана с системой компаний, иначе одно без другого не работает", — пояснил он.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>