МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сотрудничество в энергетике России, ОАЭ, Саудовской Аравии и ОПЕК в целом помогли стабилизировать рынок углеводородов, и эта работа будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби.
Он отметил, что связи России и ОАЭ развиваются по всем направлениям.
"Сегодня они развиваются по всем направлениям, включая политические контакты, сотрудничество в сфере безопасности, в области экономики", — сказал президент.
Путин отметил, что в прошлом году товарооборот стран вырос на 31%.
Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего ВС Объединенных Арабских Эмиратов находится в России с рабочим визитом.