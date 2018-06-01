Путин: Россия продолжит сотрудничество с ОАЭ и ОПЕК на нефтяном рынке

Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 1 июня 2018

Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 1 июня 2018

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сотрудничество в энергетике России, ОАЭ, Саудовской Аравии и ОПЕК в целом помогли стабилизировать рынок углеводородов, и эта работа будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Абу-Даби.

"Мы будем продолжать эту работу, так же как работу в сфере энергетики, где наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и вообще ОПЕК в целом, приносят хорошие результаты, принесли хорошие результаты для стабилизации рынка углеводородов", — сказал Путин.

Он отметил, что связи России и ОАЭ развиваются по всем направлениям.

"Сегодня они развиваются по всем направлениям, включая политические контакты, сотрудничество в сфере безопасности, в области экономики", — сказал президент.

Путин отметил, что в прошлом году товарооборот стран вырос на 31%.

Наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего ВС Объединенных Арабских Эмиратов находится в России с рабочим визитом.