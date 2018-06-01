Трамп потребовал от Канады снять торговые барьеры

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Канады открыть свои рынки и снять торговые барьеры.

"Канада на протяжении долгого времени очень плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Крайне ограничивает торговлю! Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры!", — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщил в четверг Белый дом, Соединенные Штаты вводят пошлины на импорт стали и алюминия (25% и 10%) из стран ЕС, Канады, Мексики, Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Пошлины вступили в силу в ночь на пятницу по американскому времени.

Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США. Канада и Мексика объявили о введении ответных пошлин на ряд американских товаров.