Глава ФАС назвал возможные меры по стабилизации ситуации с ценами на бензин

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уменьшение экспорта нефтепродуктов из РФ можно рассматривать только как крайнюю меру для сдерживания внутренних цен, такие решения компании должны принимать добровольно, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.

"Меры, естественно, рыночные — максимальное наполнение своего рынка. Как его можно наполнить? Максимальное увеличение производства, загрузки мощностей, невыведение в ремонт заводов, уменьшение экспорта как крайняя мера. Прежде всего, нужно сформулировать как можно больше предложения на рынке, грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита", — перечислил глава ФАС возможные меры стабилизации ситуации с ценами на нефтепродукты.

По мнению Артемьева, решение об ограничении экспорта нефтепродуктов должны принимать компании добровольно. "Это просто сами компании должны поддерживать. Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. До парадокса доведу эту ситуацию: а если 200 долларов будет за баррель, это что, значит, надо весь бензин вывезти из нашей страны и оставить сухие бензоколонки?" — сказал Артемьев.

Также, по словам Артемьева, вопрос о начале интервенций в части нефтепродуктов сегодня не рассматривается. "Нет, сейчас вопрос интервенций не обсуждается. Емкость рынка такая большая, что объем интервенций должен быть очень большими, а свободных запасов нет, ни у нефтяных компаний, ни у Росрезерва", — сказал он.

Участник прошедшего в среду совещания вице-премьера Дмитрия Козака с нефтекомпаниями в четверг сообщил РИА Новости, что власти РФ планируют снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизтопливо на 2 тысячи рублей за тонну уже с 1 июня, и дополнительно на 700 рублей за тонну — с 1 июля. Это решение принято для стабилизации цен на внутреннем рынке.

В последние месяцы в России наблюдается резкий рост цен на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост составлял 4,9%). Уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.