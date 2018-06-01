Акционер "Саратовских авиалиний" хочет создать новую одноименную компанию

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Акционер авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая прекратила деятельность, подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
"Так, в Росавиацию уже поступила заявка на получение сертификата эксплуатанта с прежним названием авиакомпании – "Саратовские авиалинии". В соответствии с Федеральными авиационными правилами Росавиация в течение 60 дней рассмотрит поступившую заявку и даст соответствующее заключение", — заявили в министерстве.
Таким образом, в регионе планируется сохранить квалифицированные рабочие места, отметили в ведомстве.
В Минтрансе РФ в регулярном режиме проходят заседания оперативного штаба, обсуждающего ситуацию с авиакомпанией.