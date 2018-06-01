Акционер "Саратовских авиалиний" хочет создать новую одноименную компанию

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Акционер авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая прекратила деятельность, подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

В конце мая в рамках заседания штаба акционер "Саратовских авиалиний" Аркадий Евстафьев сделал заявление относительно своих планов по созданию нового авиаперевозчика.

"Так, в Росавиацию уже поступила заявка на получение сертификата эксплуатанта с прежним названием авиакомпании – "Саратовские авиалинии". В соответствии с Федеральными авиационными правилами Росавиация в течение 60 дней рассмотрит поступившую заявку и даст соответствующее заключение", — заявили в министерстве.

Таким образом, в регионе планируется сохранить квалифицированные рабочие места, отметили в ведомстве.

Росавиация проводила проверку "Саратовских авиалиний" после катастрофы ее самолета Ан-148 и выявила ряд существенных нарушений в организации лётной работы. "Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозки ее пассажиров после этого взяли на себя другие авиакомпании. В то же время пассажиры продолжают активно сдавать билеты, приобретенные на рейсы "Саратовских авиалиний".

В Минтрансе РФ в регулярном режиме проходят заседания оперативного штаба, обсуждающего ситуацию с авиакомпанией.