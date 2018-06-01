Суд в Германии отклонил жалобу экологов по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) отклонил жалобу Союза защиты природы Германии на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах ФРГ. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.
Отмечается, что суд исходил из соблюдения баланса интересов и пришел к выводу, что общественная заинтересованность в строительстве газопровода с целью обеспечить в будущем безопасность и эффективность поставок топлива приоритетна по сравнению с интересами экологов.
Горное ведомство Штральзунда дало разрешение на строительство "Северного потока — 2" в январе. Но проекту еще требуется одобрение со стороны Федерального ведомства по судоходству и гидрографии.