Суд в Германии отклонил жалобу экологов по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) отклонил жалобу Союза защиты природы Германии на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах ФРГ. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Жалобу экологов суд принял 5 марта.

Отмечается, что суд исходил из соблюдения баланса интересов и пришел к выводу, что общественная заинтересованность в строительстве газопровода с целью обеспечить в будущем безопасность и эффективность поставок топлива приоритетна по сравнению с интересами экологов.

Горное ведомство Штральзунда дало разрешение на строительство "Северного потока — 2" в январе. Но проекту еще требуется одобрение со стороны Федерального ведомства по судоходству и гидрографии.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают некоторые страны, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.