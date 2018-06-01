Путин отметил роль регионов и бизнеса в модернизации экономики

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Межрегионального экономического форума "Регионы развития. Новые: задачи, решения, возможности" и отметил огромную роль регионов, бизнеса и системы образования в модернизации отечественной экономики, сообщается на сайте Кремля.

По словам президента, за прошедшее время форум зарекомендовал себя эффективной площадкой для конструктивного диалога власти, предпринимательского и экспертного сообществ по широкому кругу вопросов социально-экономической повестки.

"В центре внимания нынешнего форума – вопросы, связанные с модернизацией и технологическим обновлением отечественной экономики, укреплением её конкурентоспособности и экспортного потенциала, подготовкой квалифицированных кадров для современных наукоёмких производств. Отмечу, что в решении этих масштабных задач огромная роль принадлежит регионам, бизнесу, системе образования", — отметил Путин.

Глава государства выразил надежду на то, что дискуссии в рамках форума пройдут в плодотворном ключе, позволят участникам обменяться накопленным опытом, наметить новые проекты и горизонты развития.