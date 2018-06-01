СМИ сообщили о запрете продажи недостроенного жилья с 2020 года

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские власти с 2020 года могут запретить продажу недостроенного жилья, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания президента Владимира Путина с девелоперами.

По данным собеседников издания, застройщики пытались добиться смягчения требований, а "получилось наоборот". Как пояснил один из источников, позиция президента — "уходить от долевого строительства".

Поправки в закон о долевом строительстве приняли в 2017 году. Согласно документу, уже летом следующего года застройщики смогут получать деньги за проданное жилье лишь после сдачи квартиры покупателям.

До этого времени средства должны храниться на специальных счетах в банках, доступа к которым нет ни у продавца, ни у покупателя. Строительство девелоперы должны финансировать за свой счет или брать в кредит.

Несмотря на то, что закон предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 года, президент потребовал сделать это раньше, "чуть ли не в этом году", пояснил один из собеседников газеты. Что же касается продажи недостроенного жилья, ее могут запретить уже через два года.

Ужесточение позиции властей связано с проблемами крупного подмосковного застройщика Urban Group, поясняет издание. У девелопера приостановлена регистрация договоров о долевом строительстве, на недостроенное жилье ищут инвесторов.