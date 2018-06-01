Киев хочет повысить тарифы за транзит газа, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" готов сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020-2028 годах примерно на нынешнем уровне, но для этого "Газпром" должен согласиться на прокачку 110 миллиардов кубометров газа в год и на рост тарифов в 2018-2019 годах на треть — совокупно на 2,3 миллиарда долларов. Об этом написал "Коммерсант".
Украинский концерн предлагает несколько вариантов. Первый — самостоятельное бронирование "Газпромом" или его клиентами мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. В этих случаях применимым правом для контракта будет украинское, которое, как настаивает Киев, гармонизировано с энергетическим законодательством ЕС.
Другой вариант — продажа сырья "Нафтогазу" на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп). В этом случае плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками, и "Нафтогаз" готов на контракт по другому праву. В том числе по шведскому, как сейчас в транзитном контракте.
В Киеве исходят из того, что "Газпром" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет прокачивать по ГТС Украины не менее 110 миллиардов кубометров в год в 2018-2019 годах. По действующей ставке без учета топливной составляющей "Нафтогаз" будет получать 2,55 миллиарда долларов выручки в год. Но украинцы хотят 3,7 миллиарда долларов — с ростом тарифа примерно на 33 процента.
Спор вокруг тарифов и прокачки
Украинская компания 13 марта направила "Газпрому" уведомление о пересмотре тарифов. Если стороны не договорятся, Киев намерен обратиться в арбитраж.
Украинцы предлагают перенести повышенные платежи за 2018-2019 годы на 2020-2028 годы. Тогда в ближайшие два года тариф не изменится, а затем средний платеж составит 3,2 миллиарда долларов в год.
"Газпром" не только не собирается прокачивать 110 миллиардов кубометров, но и публично заявляет о будущем снижении транзита через Украину до 10-15 миллиардов кубометров.
Размер обесценивания при тарифе в один доллар и транзите до 13 миллиардов кубометров "Нафтогаз" оценивает в 11 миллиардов долларов, при текущем тарифе и транзите в 65 миллиардов кубометров — в шесть миллиардов долларов.