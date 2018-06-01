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Экономика

Киев хочет повысить тарифы за транзит газа, сообщили СМИ

08:5201.06.2018
(обновлено: 09:57 01.06.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фотоВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" готов сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020-2028 годах примерно на нынешнем уровне, но для этого "Газпром" должен согласиться на прокачку 110 миллиардов кубометров газа в год и на рост тарифов в 2018-2019 годах на треть — совокупно на 2,3 миллиарда долларов. Об этом написал "Коммерсант".

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперт: "Нафтогаз" в вопросе тарифов на транзит ведет себя "произвольно"
Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко направил эти предложения зампреду правления "Газпрома" Александру Медведеву "на майских праздниках", сообщили источники издания.

Украинский концерн предлагает несколько вариантов. Первый — самостоятельное бронирование "Газпромом" или его клиентами мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. В этих случаях применимым правом для контракта будет украинское, которое, как настаивает Киев, гармонизировано с энергетическим законодательством ЕС.

Другой вариант — продажа сырья "Нафтогазу" на восточной границе Украины с обратной покупкой этого объема на западной (газовый своп). В этом случае плата за транзит будет оформлена как маржа между сделками, и "Нафтогаз" готов на контракт по другому праву. В том числе по шведскому, как сейчас в транзитном контракте.

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
В "Нафтогазе" заявили о готовности обеспечивать транзит газа в Европу
Что касается уровня тарифов на прокачку, то "Нафтогаз" считает их заниженными и настаивает на повышении уже в 2018-2019 годах, то есть в рамках действующего контракта.

В Киеве исходят из того, что "Газпром" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража будет прокачивать по ГТС Украины не менее 110 миллиардов кубометров в год в 2018-2019 годах. По действующей ставке без учета топливной составляющей "Нафтогаз" будет получать 2,55 миллиарда долларов выручки в год. Но украинцы хотят 3,7 миллиарда долларов — с ростом тарифа примерно на 33 процента.

Украинская арифметика
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украинская арифметика

Спор вокруг тарифов и прокачки

Украинская компания 13 марта направила "Газпрому" уведомление о пересмотре тарифов. Если стороны не договорятся, Киев намерен обратиться в арбитраж.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Подсудное дело. Киев попытается спастись от дефолта за счет "Газпрома"
После 2019 года "Нафтогаз" считает достаточной тарифную выручку в 2,7 миллиарда долларов в год без топливной составляющей (рост ставки на три процента при прочих равных), но при условии транзита 110 миллиардов кубометров в год.

Украинцы предлагают перенести повышенные платежи за 2018-2019 годы на 2020-2028 годы. Тогда в ближайшие два года тариф не изменится, а затем средний платеж составит 3,2 миллиарда долларов в год.

"Газпром" не только не собирается прокачивать 110 миллиардов кубометров, но и публично заявляет о будущем снижении транзита через Украину до 10-15 миллиардов кубометров.

Газокомпрессорная станция в Боярке Киевской области, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
Украина арестовывает "Газпром": когда нечего терять
По информации источников газеты, если "Газпром" будет настаивать на снижении тарифов или откажется гарантировать загрузку ГТС в 110 миллиардов кубометров, "Нафтогаз" хочет потребовать в арбитраже компенсации за обесценивание ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций.

Размер обесценивания при тарифе в один доллар и транзите до 13 миллиардов кубометров "Нафтогаз" оценивает в 11 миллиардов долларов, при текущем тарифе и транзите в 65 миллиардов кубометров — в шесть миллиардов долларов.

Газовый конфликт
© РИА Новости, Инфографика
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Газовый конфликт
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Экономика
Комментарии
28 пользователей оставили 29 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
ksv44
Наверное прикольно пилить трубу на которой сидишь . Ведь им сказали что транзит сохранят только в случае нормальных тарифов. А эти придурки сразу цену рвать в высь, принцип до конца срока доворовать то что осталось,а там трава не расти?
09:03
01.06.2018
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Тузик Дворовый
Хотеть не вредно
08:54
01.06.2018
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