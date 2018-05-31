Чубайс предложил направить пенсионные средства в наноиндустрию

СКОЛКОВО, 31 мая — РИА Новости. "Роснано" направило в правительство и ЦБ РФ предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию, заявил журналистам глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

"Мы полностью подготовили такие предложения и рассчитываем провести второй этап этой дискуссии и с обновленным правительством, и с Центральным банком", — сказал Чубайс в кулуарах конференции Startup Village, отметив, что эти новации уже отправлены в кабмин и ЦБ.

"Мы по-прежнему считаем, что ресурсы пенсионной системы, конечно же, должны быть, в том числе, инвестиционным потенциалом для развития страны. Сейчас, когда (первый вице-премьер, министр финансов – ред.) Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить", — добавил глава "Роснано".

Чубайс в 2017 году неоднократно говорил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать небольшую долю средств в венчурные фонды для развития наноиндустрии в России.