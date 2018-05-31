Росконтроль назвал марки опасного сыра

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Уровень фальсификата среди сыров на российском рынке достиг 65%. Такие данные следуют из проверки, проведенной Экспертным центром Союзом потребителей Росконтроль.
Проверка проходила в ценовом сегменте от 270 до 450 рублей за килограмм. В 38 из 59 образцов продукции оказалось высокое содержание трансжиров. Молочный жир в них заменяли не только относительно безопасным пальмовым маслом, но и гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром.
Проверку не прошли следующие производители: "Переславский Сыродельный завод", СДМ, "Порховский", "Брасовские сыры", "Мелодия вкуса", "Сыродел", FreshFoods, "Каменский маслосыркомбинат", "Добрый сыровар", "Столица молока", "Данковский молочный завод", "Каменский маслосыркомбинат".
51.4%Всегда внимательно изучаю
40.5%Иногда
8.1%Нет, не обращаю на состав внимания
Эксперты напомнили, что минимально возможная розничная цена натурального сыра, изготовленного из молока, составляет 420-450 рублей за килограмм. Все что дешевле, как подтверждают исследования, в основном оказывается сырным либо сыроподобным продуктом.
Росконтроль уже направил материал проверки в Роспотребнадзор.