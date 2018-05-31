Росконтроль назвал марки опасного сыра

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Уровень фальсификата среди сыров на российском рынке достиг 65%. Такие данные следуют из проверки, проведенной Экспертным центром Союзом потребителей Росконтроль.

Проверка проходила в ценовом сегменте от 270 до 450 рублей за килограмм. В 38 из 59 образцов продукции оказалось высокое содержание трансжиров. Молочный жир в них заменяли не только относительно безопасным пальмовым маслом, но и гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром.

Проверку не прошли следующие производители: "Переславский Сыродельный завод", СДМ, "Порховский", "Брасовские сыры", "Мелодия вкуса", "Сыродел", FreshFoods, "Каменский маслосыркомбинат", "Добрый сыровар", "Столица молока", "Данковский молочный завод", "Каменский маслосыркомбинат".

Фальсификат обнаружили на прилавках 11 из 15 торговых сетей, в которых проходила проверка. Среди них "Магнит", "Билла", "Виктория", "Ашан", "Глобус" и другие известные магазины.

Эксперты напомнили, что минимально возможная розничная цена натурального сыра, изготовленного из молока, составляет 420-450 рублей за килограмм. Все что дешевле, как подтверждают исследования, в основном оказывается сырным либо сыроподобным продуктом.

Росконтроль уже направил материал проверки в Роспотребнадзор.