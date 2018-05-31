МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Nord Stream 2 AG получила постановление швейцарских приставов о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания с "Газпрома" средств по требованию "Нафтогаз Украины". Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.
Он не уточнил, о каких обеспечительных мерах идет речь. Не исключено, что это арест активов.
Ранее в "Газпроме" рассказали, что "Нафтогаз" пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма от 28 февраля текущего года.
О начале процесса принудительного взыскания заявил также Петр Порошенко. Информацию подтвердили и в "Нафтогазе".
"Мы начали арестовывать активы "Газпрома" — с акций "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" в Швейцарии", — сказал главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.
Иностранные активы "Газпрома"
Представитель Nord Stream 2 AG не уточнил, о каких обеспечительных мерах идет речь. Не исключено, что это арест активов.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судебные приставы были в офисе компании в Швейцарии. В ответ на заявления украинских властей "Газпром" пообещал защищать свои права в соответствии с законом.
"Нафтогаз" премирует сотрудников
"Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже, он составит 46,3 миллиона долларов. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 миллионов долларов. В перечень сотрудников компании, которые получат премию, включены 41 человек, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата", — говорится в сообщении. В компании отметили, что этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого сотрудника.
Решение Стокгольмского арбитража
В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.
"Северный поток — 2"
"Газпром" по-прежнему ожидает, что "Северный поток-2" будет готов к запуску к началу 2020 года, сообщил заместитель главы департамента внешнеэкономической деятельности компании Виктор Валов.
"На сегодняшний день все работы идут по графику, поэтому пока отклонения от графика у нас нет. В этой связи мы ожидаем, что к началу 2020 года у нас все будет готово", — сказал Валов.
Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия. Против газопровода выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского топлива.
Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.