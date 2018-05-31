МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Nord Stream 2 AG получила постановление швейцарских приставов о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания с "Газпрома" средств по требованию "Нафтогаз Украины". Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

Он не уточнил, о каких обеспечительных мерах идет речь. Не исключено, что это арест активов.

Ранее в "Газпроме" рассказали, что "Нафтогаз" пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма от 28 февраля текущего года.

О начале процесса принудительного взыскания заявил также Петр Порошенко. Информацию подтвердили и в "Нафтогазе".

"Мы начали арестовывать активы "Газпрома" — с акций "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2" в Швейцарии", — сказал главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Иностранные активы "Газпрома"

Оператор строительства трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG уже получил постановление о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания с "Газпрома" средств по требованию "Нафтогаза Украины".

Представитель Nord Stream 2 AG не уточнил, о каких обеспечительных мерах идет речь. Не исключено, что это арест активов.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судебные приставы были в офисе компании в Швейцарии. В ответ на заявления украинских властей "Газпром" пообещал защищать свои права в соответствии с законом.

"Нафтогаз" премирует сотрудников

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать сотрудников компании на более чем 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, сообщает в среду пресс-служба компании.

"Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже, он составит 46,3 миллиона долларов. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 миллионов долларов. В перечень сотрудников компании, которые получат премию, включены 41 человек, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата", — говорится в сообщении. В компании отметили, что этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого сотрудника.

Решение Стокгольмского арбитража

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес постановления по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Российская компания отметила, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.

"Северный поток — 2"

Проект "Nord Stream — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

"Газпром" по-прежнему ожидает, что "Северный поток-2" будет готов к запуску к началу 2020 года, сообщил заместитель главы департамента внешнеэкономической деятельности компании Виктор Валов.

"На сегодняшний день все работы идут по графику, поэтому пока отклонения от графика у нас нет. В этой связи мы ожидаем, что к началу 2020 года у нас все будет готово", — сказал Валов.

Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия. Против газопровода выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского топлива.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.