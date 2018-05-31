Период полураспада. Как и почему развалится Евросоюз

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Отказ президента Италии утвердить ярого евроскептика на пост министра экономики вызвал политический и экономический кризис не только на Апеннинах, но и во всей Европе. Шансы на то, что Брюсселю удастся достойно из него выйти, близки к нулю. О том, как Италия неожиданно выступила катализатором развала ЕС, — в материале РИА Новости.

Лидеры итальянских партий "Движение пяти звезд" и "Лига Севера", набравших на выборах 4 марта наибольшее число голосов, только к концу мая согласовали принципы экономической политики коалиционного правительства и кандидатуру премьер-министра.

Главное в экономической программе — требование к Евросоюзу списать 250 миллиардов национального долга и освободить страну от ряда ограничений по бюджетным расходам. В противном случае Италия готова покинуть зону евро и вернуться к лире.

Главой коалиционного правительства договорились назначить Джузеппе Конти, а министром экономики — автора революционной экономической программы Паоло Савону.

Однако в воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла отказался утвердить его на этот пост, заявив, что министром экономики может быть лишь "выдающийся человек, который не станет провоцировать Италию на выход из еврозоны". Назначение Паоло Савоны, по словам президента, "поставило бы под угрозу накопления итальянцев, государственные финансы страны и доверие рынков".

Европа в панике

Конфликт между итальянским президентом и главными политическими партиями страны обернулся паникой на европейских фондовых рынках. Цена двухлетних государственных облигаций Италии во вторник рухнула более чем на 100 базисных пунктов, а доходность достигла максимума с 2012 года (доходность растет, когда инвесторы распродают облигации и их цена падает).

За один день доходность увеличилась почти на два процентных пункта — больше, чем во время глобального кризиса 2008 года. Доходность десятилетних облигаций обновила четырехлетний максимум, превысив 3,4%.

Это очень плохие новости для итальянской экономики, поскольку долг страны приближается к 130% ВВП, и чтобы обслуживать его, нужны низкие ставки. Но, судя по всему, в ближайшие месяцы цена заимствований для Италии продолжит расти, что еще больше обостряет вопрос о списании части долга или дефолте.

Страхи инвесторов перекинулись на валютный и фондовый рынки. Итальянские биржевые индексы за два дня просели на пять процентов, бумаги крупнейших банков страны — Intesa Sanpaolo, BPER Banca, Unicredit и UBI Banca за день подешевели на пять-шесть процентов.

Пострадали и крупнейшие держатели итальянских облигаций — французские и германские банки. Commerzbank обесценился на пять процентов, BNP Paribas — на 4,6%, акции Deutsche Bank провалились ниже десяти евро за штуку впервые с 2016 года. Евро упал к доллару до минимума за десять месяцев.

Возмущенный отказом Маттареллы утвердить министра экономики, Джузеппе Конти отказался от поста премьер-министра, и президент назначил главой кабинета бывшего экономиста Международного валютного фонда Карло Коттарелли. Однако парламент, контролируемый "Лигой" и "Движением пяти звезд", ни за что его не утвердит. Значит, законодательное собрание будет распущено, и в Италии пройдут досрочные выборы. По данным издания Corriere della Sera, уже выбрана дата — 9 сентября.

Сценарий катастрофы

Никто не сомневается, что на выборах снова одержат победу евроскептики. Эксперты подчеркивают: досрочные выборы, по сути, станут референдумом о выходе из еврозоны — вместе с голосами большинства избирателей "Лига" и "Движение пяти звезд" получат карт-бланш на реализацию своей программы, включая возвращение к национальной валюте.

Мало того, при продолжении повышения доходности итальянских облигаций у нового итальянского правительства просто не останется других вариантов, кроме дефолта и отказа от евро. После этого участие Италии в Евросоюзе окажется чисто номинальным, поскольку у страны накопилось слишком много противоречий с Брюсселем: и по вопросу антироссийских санкций, и по мигрантам, и в связи с диктатом Германии, и с многим другим.

Отказ Рима от евро моментально обесценит все итальянские гособлигации, находящиеся на балансах европейских банков, и финансовый сектор ЕС понесет гигантские убытки. Даже если банки успеют распродать значительную часть итальянского госдолга, потери будут исчисляться сотнями миллиардов евро.

Из-за таких перспектив инвесторы уже начинают распродавать европейские активы и выводить деньги в США. Там Федрезерв поднимает учетные ставки, что делает вложения в долларовые активы очень выгодными.

К тому же доходность американских гособлигаций находится на десятилетних максимумах. Фактически США сейчас превращаются в денежный пылесос, высасывающий ликвидность с европейских рынков.

Главным результатом этого станет девальвация евро и рост доходности облигаций всех стран Евросоюза. Это неизбежно приведет к падению очередной "костяшки домино" — Испании, где разгорается свой политический и экономический кризис.

В прошлую пятницу Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) призвала вынести вотум недоверия премьеру Марио Рахою в связи с крупнейшим коррупционным скандалом, в котором замешаны политики из правящей партии. Если Рахой уйдет, будет сформировано правительство Испанской социалистической рабочей партии, близкой по взглядам к итальянским евроскептикам.

Испания считается третьим потенциальным очагом кризиса после Греции и Италии. Госдолг — 99 процентов ВВП. Бегство инвесторов из европейских активов в связи с итальянским кризисом повысит доходность и по испанским облигациям с перспективой дефолта и выхода из зоны евро.

Пикирующий Евросоюз

Потеряв вслед за Великобританией Италию (третью по величине европейскую экономику) и Испанию (пятую экономику), Евросоюз превратится в триумвират Германии, Франции и Бельгии, окруженный толпой слабых стран, нуждающихся в постоянной поддержке. Впрочем, о союзе можно будет говорить с большой натяжкой, поскольку единством взглядов там и не пахнет.

В частности, сегодня только ленивый не называет Германию виновницей итальянского кризиса. "Маттарелла пытался представить себя поборником итальянского суверенитета, но на самом деле он явно уступил давлению Берлина", — отмечает французский новостной интернет-сайт Atlantico.

"Политический кризис в Италии — это государственный переворот, который проводится под нажимом Евросоюза, — написала в Twitter лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен. — Европейский союз и финансовые рынки в очередной раз конфискуют демократию. То, что происходит в Италии, — это нападение на итальянский народ со стороны нелегитимных институтов ЕС".

Финансист Джордж Сорос, выступая в Париже в понедельник, заявил: в Евросоюзе "все, что могло пойти не так, пошло не так". Одной из причин нынешних проблем он назвал слишком жесткую финансовую политику, которую навязывает странам ЕЦБ с подачи Германии. "Европейскому союзу предстоит столкнуться с крупным кризисом", — предупредил миллиардер.

"Мы не можем не отметить обострение кризиса ЕС в целом и еврозоны в частности, — соглашается Atlantico. — Brexit, Каталония, ужесточение позиций немецкой общественности, итальянские проблемы — все это создает образ вошедшего в пике самолета, у которого сначала отваливаются закрылки, а потом и целое крыло".