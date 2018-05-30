МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по ситуации с ростом цен на бензин и дизтопливо в РФ, рассказали РИА Новости участники встречи. Нефтяники подтвердили готовность держать текущие цены в рознице, и это может стабилизировать оптовый рынок, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.
"Договорились с крупнейшими нефтяными компаниями с учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на компании отрасли, крупнейшие компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизельное топливо. Рассчитываем, что это решение также окажет существенное стабилизирующее влияние на цены на оптовом рынке", — прокомментировал Джус.
В конце мая Козак сообщал, что власти РФ приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей для стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.