ВРП Ульяновской области за шесть лет вырос на 34%

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области отчитался перед местным парламентом о работе в 2017 году и подвел итоги шестилетнего периода — с 2012 по 2017 год; большинство показателей майских указов президента страны 2012 года выполнено, сообщает пресс-служба региона.

В своем отчёте глава региона Сергей Морозов рассказал о ключевых достижениях области за шесть лет работы.

"Во исполнение указа президента "О долгосрочной государственной экономической политике" за этот период создано более 60 тысяч рабочих мест на высокотехнологичных производствах, за 2017 год их прирост составил 17 тысяч единиц. Объем инвестиций в основной капитал увеличился за тот же период более чем в два раза и составил в 2017 году 91,8 миллиарда рублей.

Объем производства высокотехнологичной и наукоёмкой продукции увеличился за шесть лет больше, чем на 31 миллиард рублей — с 68 миллиардов в 2012 году до 99,7 миллиарда рублей в 2017 году. Объём валового регионального продукта вырос на 34% и на данный момент составляет 328,3 миллиарда рублей", — приводит выдержку из отчета главы региона его пресс-служба.

Отдельное внимание губернатор уделил задачам по повышению продолжительности и качества жизни населения.

По его словам, меры, предпринятые во исполнение указа президента "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", позволили снизить смертность в регионе, в том числе и по такому показателю, как онкозаболевания.

"Смертность от онкологических заболеваний во всем мире, в том числе и в Ульяновской области, стоит на втором месте. Губернатор поставил перед нами задачу повысить эффективность работы по выявлению заболевания на ранней стадии, сделать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной. Объемы дорогостоящего лечения в регионе ежегодно увеличиваются, что положительно сказывается на психологическом состоянии онкобольных и качестве их жизни, так как нет необходимости выезжать за пределы области — можно находиться рядом с близкими. Улучшается и материально-техническая база онкодиспансера", — дает комментарий главного врача областного онкологического диспансера Валерия Базюка пресс-служба правительства региона.

В нынешнем году на обновление онкодиспансера выделено около 15 миллионов рублей. За счет перепрофилирования дополнительно будет организовано 30 коек химиотерапевтического профиля, что позволит сократить сроки ожидания госпитализации. В рамках государственно-частного партнерства в учреждении внедряется инновационный метод лечения рака — томотерапия. Метод позволяет контролировать планирование, лечение и контроль за состоянием опухоли в режиме онлайн. Планируется, что получать такой вид помощи смогут около 650 пациентов в год.

Говоря о вопросах образования, губернатор подчеркнул, что указ президента "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" дал мощный импульс развитию гуманитарной сферы в регионе. В частности, Морозов привел такие цифры: доля детей в возрасте от пяти до 18 лет, получающих дополнительное образование, увеличилась с 76,3% в 2012 году до 83,2% в 2017 году. А в 20% учреждений среднего профессионального образования созданы условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Что касается исполнения указа президента "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", приведу такие цифры: с 2012 года в Ульяновской области поддерживается один из самых высоких темпов роста заработной платы среди регионов Приволжского федерального округа. Темп роста реальной заработной платы составил за этот период 111%", — цитирует главу региона пресс-служба.

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