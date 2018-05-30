ЦБ будет следить за рынком криптовалют

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Банк России намерен следить за ситуацией на рынке криптоактивов, хотя ажиотаж несколько спал, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на пресс-конференции в среду.

Нужна ли России своя криптовалюта? Да, но ее надо жестко контролировать

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"После очень высокой волатильности (на рынках криптоактивов – ред.) ажиотаж несколько спал. Но будем пытаться смотреть за ситуацией", — сказала она.

"Что касается международных организаций — там также стоит вопрос, чтобы подготовить инструменты мониторинга на этих рынках", — добавила Юдаева.

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен. В марте в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Все они уже прошли первое чтение. В частности, один из законопроектов дает определение цифровым финансовым активам, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что такие активы не являются законным средством платежа на территории РФ.