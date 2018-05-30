Глава ВТБ призвал российские банки перевести внешнеторговые расчеты в рубли

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Перевод внешнеторговых расчетов из доллара в рубли значительно защитит интересы РФ и даст банкам возможность существенно выиграть с точки зрения бизнеса, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы не сделали за эти четыре года, когда санкции начались, то, что должны были сделать в плане выхода на расчеты в других валютах. У нас 68% экспорта идет в долларах, где-то 34% импорта в долларах исключительно. Нам нужно, конечно же, переходить в рубль", — сказал Костин, выступая на собрании Ассоциации банков России.

"Кстати, это даст огромный бизнес для нас, для банков: если внешнеторговые расчеты будут проводиться в рублях, а не в долларах — существенно выиграем с точки зрения бизнеса и значительно защитим интересы нашей страны, наших экспортеров от воздействия геополитических факторов", — подчеркнул топ-менеджер.

Костин отметил, что в настоящее время переход в рубли является одной из насущных задач, стоящих перед банковским сектором.

"То же самое относится к юаню, который сейчас широко распространяется, допустим, в торговле Великобритании с Китаем — почти половина расчетов идет в юанях", — добавил он.

Вместе с тем он указал, что даже евро намного предпочтительнее доллара. В противном случае, по мнению Костина, российская экономика уже в ближайшее время может столкнуться с серьезными проблемами.