Глава ВТБ призвал российские банки перевести внешнеторговые расчеты в рубли

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Перевод внешнеторговых расчетов из доллара в рубли значительно защитит интересы РФ и даст банкам возможность существенно выиграть с точки зрения бизнеса, считает глава ВТБ Андрей Костин.
"Кстати, это даст огромный бизнес для нас, для банков: если внешнеторговые расчеты будут проводиться в рублях, а не в долларах — существенно выиграем с точки зрения бизнеса и значительно защитим интересы нашей страны, наших экспортеров от воздействия геополитических факторов", — подчеркнул топ-менеджер.
"То же самое относится к юаню, который сейчас широко распространяется, допустим, в торговле Великобритании с Китаем — почти половина расчетов идет в юанях", — добавил он.
Вместе с тем он указал, что даже евро намного предпочтительнее доллара. В противном случае, по мнению Костина, российская экономика уже в ближайшее время может столкнуться с серьезными проблемами.