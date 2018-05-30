Порошенко заявил о начале принудительного взыскания денег с "Газпрома"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома". Выплатить эти средства "Нафтогазу" российскую компанию обязал Стокгольмский арбитраж.

"<…> сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах", — приводит слова президента его пресс-служба.

Порошенко заявил, что Украина не остановится на этих трех странах и приложит все усилия для того, чтобы "обеспечить поступление выигранных средств".

"Об этом говорили во время встречи с председателем правления "Нафтогаз" Андреем Коболевым", — добавил Порошенко.

Иностранные активы "Газпрома"

Оператор строительства трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG уже получил постановление о наложении обеспечительных мер в рамках взыскания с "Газпрома" средств по требованию "Нафтогаза Украины".

Представитель Nord Stream 2 AG не уточнил, о каких обеспечительных мерах идет речь. Не исключено, что это арест активов.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судебные приставы были в офисе компании в Швейцарии.

В ответ на заявления украинских властей "Газпром" пообещал защищать свои права в соответствии с законом.

Судебный процесс еще не закончен

Эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач оценил перспективы Украины получить долг.

По его словам, процесс еще не закончен, потому что "Газпром" оспаривает несправедливое решение по транзиту, которое противоречит первому решению по поставкам газа на Украину. Он отметил, что до окончания судебных разбирательств Киев не добьется выплаты долга.

"Но, естественно, они будут пытаться арестовать какое-то имущество "Газпрома". И сейчас слово и дело за юристами, которые защищают интересы российской компании, чтобы этого не произошло", — заключил эксперт.

Что постановил Стокгольмский арбитраж

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов. В апреле "Газпром" потребовал в апелляционной инстанции полной отмены решения по транзитному контракту.