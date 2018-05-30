Эксперт оценил шансы "Нафтогаза" принудительно взыскать долг с "Газпрома"

Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания $2,6 миллиарда с "Газпрома". Эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что разбирательство спора "Нафтогаза" и российской компании еще не завершено.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

"Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома" перешел в практическую плоскость – сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах", – приводит слова украинского президента его пресс-служба.

"Мое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить поступление выигранных средств. Об этом говорили во время встречи с председателем правления "Нафтогаз" Андреем Коболевым", – заявил президент.

"Газпром" позже подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма. Однако в сообщении говорится, что компания не получала официальных уведомлений по этой процедуре.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, сможет ли Киев добиться своих целей и взыскать с "Газпрома" долг за счет иностранных активов компании.

"Процесс еще не закончен, потому что данное несправедливое решение по транзиту, которое явно противоречит первому решению по поставкам газа на Украину, "Газпром" оспаривает. Соответственно, до окончания судебных разбирательств, думаю, что усилия Украины по получению этого долга не увенчаются успехом. Но, естественно, они (украинские представители – ред.) будут пытаться арестовать какое-то имущество "Газпрома". И сейчас слово и дело за юристами, которые защищают интересы российской компании, чтобы этого не произошло", – сказал Алексей Гривач.

Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого и феврале этого года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа, а в апреле потребовал в апелляционной инстанции полной отмены решения по транзитному контракту.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!