МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Nord Stream 2 AG получила постановление об аресте активов, сообщили в компании.
При этом официальных уведомлений корпорация не получала.
О начале процесса принудительного взыскания заявил также Петр Порошенко. Информацию подтвердили и в "Нафтогазе".
Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор строительства трубопровода "Северный поток-2".
Что постановил Стокгольмский арбитраж
"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.