Nord Stream 2 получила приказ о мерах по взысканию с "Газпрома" $2,6 млрд

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Nord Stream 2 AG получила постановление об аресте активов, сообщили в компании.

Ранее "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража Стокгольма от 28 февраля текущего года.

При этом официальных уведомлений корпорация не получала.

О начале процесса принудительного взыскания заявил также Петр Порошенко. Информацию подтвердили и в "Нафтогазе".

Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор строительства трубопровода "Северный поток-2".

Что постановил Стокгольмский арбитраж

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов.