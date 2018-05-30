Порошенко заявил о начале принудительного взыскания $2,6 млрд с "Газпрома"

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Петр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания 2,6 миллиарда долларов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

"<…> сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах", — приводит слова президента его пресс-служба в среду.

Президент заявил, что Украина не остановится на этих трех странах и приложит все усилия для того, чтобы "обеспечить поступление выигранных средств".

"Об этом говорили во время встречи с председателем правления "Нафтогаз" Андреем Коболевым", — добавил Порошенко.

"Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз" пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов. При этом официальных уведомлений компания не получала.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпрома" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Российская компания обжаловала это решение.