Крупный тепличный комплекс в Вязьме начнут строить летом этого года

СМОЛЕНСК, 30 мая — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства согласовало предоставление льготного кредита в размере 3,9 миллиарда рублей под ставку до 5% на реализацию инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса в Вязьме, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский на расширенном заседании администрации Смоленской области.

"Комплекс общей площадью тепличных блоков более 22 гектаров будет построен по голландским технологиям. Строительные работы начнутся летом нынешнего года. В июне 2019 года введут в эксплуатацию рассадное отделение, а уже в августе рассадой будет засеяна вся площадь комплекса", — отметил Островский, добавив, что сбор первого урожая в новом тепличном хозяйстве запланирован на конец следующего года.

Представитель пресс-службы администрации региона напомнил, что в рамках сочинского инвестиционного форума губернатор и генеральный директор ООО "Экоресурс" Алексей Сошников подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее реализацию на территории Вяземского района инвестиционного проекта по строительству крупного тепличного комплекса, где будут выращиваться томаты различных сортов.

Ожидается, что общий объем инвестиций в проект составит свыше 4,5 миллиарда рублей, при этом, запуск производства позволит создать в муниципалитете около пятисот новых рабочих мест.

По словам собеседника агентства, реализация инвестпроекта сыграет важную роль в обеспечении жителей области овощной продукцией, произведенной на территории региона. Инвесторы отмечают, что плановая мощность тепличного комплекса составит 11 тысяч тонн овощей в год (при средней урожайности черри 35 кг/кв. м, кистевых томатов — 75 кг/кв.м). Рынки сбыта продукции также будут ориентированы на регионы Центрального федерального округа, а современные формы организации логистики позволят доставлять качественную овощную продукцию на расстояние до 2 тысяч километров.

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