Судебные приставы не арестовывали активы Nord Stream, сообщил источник

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Судебные приставы были в офисе Nord Stream в Швейцарии, но арест активов или имущества компании не производился, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"(Приставы — ред.) посещали офис, но никакого ареста не было", — сказал собеседник агентства.

В конце марта коммерческий директор украинской госкомпании Юрий Витренко говорил, что "Нафтогаз" не исключает обращения в суд Швейцарии для ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG при взыскании с "Газпрома" долга по решению Стокгольмского арбитража.

Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор проекта "Северный поток-2".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.