Китай призвал США соблюдать договоренности в торговле

ПЕКИН, 30 мая — РИА Новости. Резкая смена мнения со стороны США по уже достигнутому консенсусу в сфере торговли с Китаем снижает уровень доверия к Вашингтону, при этом Пекин остаётся привержен решению имеющихся противоречий путем конструктивного диалога, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
По её словам, "Китай привержен надлежащему урегулированию торговых проблем посредством равноправного диалога в конструктивном ключе".
"Мы призываем США придерживаться их собственных слов и работать с Китаем на основе соблюдения совместного коммюнике", — добавила Хуа Чуньин.
Ранее Белый дом в опубликованном заявлении о дополнительных мерах по защите интеллектуальных прав и национальных технологий сообщил, что США 15 июня объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%.
Кроме того, США намерены 30 июня объявить о мерах по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса. Тарифы вступят в силу вскоре после публикации списка.
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин.
Глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин США и Китаем, отметил значительный прогресс в переговорах по торговле и добавил, что Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".