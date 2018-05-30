Китай призвал США соблюдать договоренности в торговле

ПЕКИН, 30 мая — РИА Новости. Резкая смена мнения со стороны США по уже достигнутому консенсусу в сфере торговли с Китаем снижает уровень доверия к Вашингтону, при этом Пекин остаётся привержен решению имеющихся противоречий путем конструктивного диалога, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Я надеюсь, что вы все со мной согласитесь, если я скажу, что в международных отношениях каждое внезапное изменение мнения или кардинальная смена курса уменьшают степень доверия к стране (которая так поступает-ред.), заявление американской стороны идёт в разрез с достигнутым консенсусом Китая и США, достигнутого совсем недавно в Вашингтоне", — заявила дипломат.

По её словам, "Китай привержен надлежащему урегулированию торговых проблем посредством равноправного диалога в конструктивном ключе".

"Мы призываем США придерживаться их собственных слов и работать с Китаем на основе соблюдения совместного коммюнике", — добавила Хуа Чуньин.

Она отметила, что Пекин уже не раз заявлял, что не хочет торговой войны, но и не боится её, Китай готов защищать свои интересы от всего, что им угрожает, и если США намерены идти по такому пути, КНР намерена предпринять необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

Ранее Белый дом в опубликованном заявлении о дополнительных мерах по защите интеллектуальных прав и национальных технологий сообщил, что США 15 июня объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%.

Кроме того, США намерены 30 июня объявить о мерах по ограничению инвестиций и дополнительному контролю над экспортом технологий для китайского бизнеса. Тарифы вступят в силу вскоре после публикации списка.

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления, стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению торгового дефицита торгового баланса США в отношении торговли с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин.

Глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин США и Китаем, отметил значительный прогресс в переговорах по торговле и добавил, что Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".