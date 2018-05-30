МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Компания Philip Morris планирует сделать "огромные инвестиции" в РФ, несмотря на действие санкции в отношении России, заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков на встрече с зампредседателя немецкого бундестага Вольфгангом Кубики.

В ходе встречи Жуков отметил, что представители бизнеса выступают за сотрудничество с РФ, несмотря на действие санкции. Он сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме было огромное количество бизнесменов из разных стран, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией и прекращении санкции.

"Я разговаривал с американским бизнесом. Секрет открою, с Philip Morris. Они сейчас новую продукцию продвигают и собираются делать огромные инвестиции в Россию", — сказал Жуков, отметив, что все это происходит, несмотря на действие санкций против РФ.