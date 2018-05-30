Глава ВТБ Пенсионный фонд: частая смена фондов приводит к потере доходности

О разнице между государственной и негосударственной пенсией, об особенностях перехода из одного фонда в другой и развитии современных клиентских сервисов корреспондент РИА Новости Карина Ивашко побеседовала с генеральным директором ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) Ларисой Горчаковской.

— Лариса Алексеевна, существует обязательное пенсионное страхование (ОПС) и негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Давайте поясним разницу для тех, кто только пытается разобраться с пенсионной темой, таких ведь немало. © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Копить не вредно. Как защитить свою будущую пенсию

— Начнем с общей информации: от работодателя поступают деньги на обязательную пенсию в размере 22% от фонда оплаты труда. С 2002 по 2013 годы 6% от этих взносов отчислялись на накопительную пенсию, остальные 16% — на страховую. У каждого, кто официально работал в этот период, эти накопления есть и могут составлять десятки и даже сотни тысяч рублей. Находятся они или в Пенсионном фонде России, или в негосударственных пенсионных фондах. Как раз этими деньгами человек может управлять — переводить их из одного фонда в другой. С 2014 года эти средства увеличиваются только за счет инвестдохода, который начисляет выбранный фонд. А отчисления работодателя в размере 22% сейчас целиком идут на страховую пенсию. Эти средства пересчитываются в баллы, стоимость которых определяется ежегодно. Страховая пенсия будет назначаться с учетом стоимости балла в год выхода на пенсию. Это что касается ОПС, то есть обязательной пенсии от государства.

Каждый из нас сам должен стремиться к уровню жизни, который будет комфортен после выхода на пенсию. И об этом важно начинать думать как можно раньше. Не только думать, но и начинать откладывать. К примеру, это можно делать с помощью НПФ и добровольных пенсионных программ. Вы можете вносить комфортные для себя взносы в удобное для вас время — сегодня это может быть тысяча рублей, а в следующий раз, если есть возможность, — сто тысяч или любая другая сумма. Вы будете видеть, как ваш пенсионный счет растет, а НПФ ежегодно будет начислять доходность. Заключить такой договор с НПФ просто — например, у нас вы можете сделать это на нашем сайте и потом пополнять счет точно так же — онлайн.

— Как часто гражданин имеет право менять фонд? И что нужно, чтобы это сделать? Одного договора с новым страховщиком, видимо, недостаточно?

— В рамках ОПС фонд можно менять хоть каждый год, но без потери доходности это можно делать один раз в пять лет. Если человек выбрал, к примеру, наш фонд, ему нужно прийти в ближайшее отделение ВТБ или Почта Банка. Отделений по стране очень много, и все они находятся в шаговой доступности. При этом человек в одном офисе может и заключить договор, и в дальнейшем подать заявление о назначении своей будущей пенсии. Для заключения договора нужен паспорт и СНИЛС. Важно, что помимо заключения договора с фондом, гражданину нужно обязательно подать соответствующее заявление в ПФР.

Итоги переходной кампании ПФР подводит один раз в год — в марте. Поэтому только в марте следующего года после проверки документов ПФР гражданин становится нашим клиентом, и его накопления переводятся в наш фонд. Правда, бывают случаи отказов в переводе со стороны ПФР. Причины могут быть разные. Например, неправомерные переводы клиентов или их удержания со стороны недобросовестных фондов. Наш фонд с этим борется, из-за чего результаты кампании прошлого года стали гораздо лучше, чем в предыдущий год. Всем своим клиентам мы предлагаем активную поддержку, наши юристы готовят для них исковые заявления, поскольку решить эту проблему можно только через суд. Когда были первые заявления, процесс был более длительным, сейчас же суды очень быстро решают такие вопросы.

— Поддерживаете ли вы инициативу информировать граждан о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании при переходах из одного фонда в другой?

— Конечно, мы горячо поддерживаем эту инициативу, так как она направлена на защиту интересов наших клиентов. В рамках рабочей группы при Госдуме мы обсуждаем соответствующий законопроект, который уже прошел первое чтение. Надеемся, в ближайшее время он будет принят, и граждане, подавая заявление, будут понимать, какую сумму инвестдохода потеряли. Сегодня, как я уже говорила, действует пятилетнее ограничение на переходы. То есть человек может перейти из одного фонда в другой без потери дохода только раз в пять лет. А суммы инвестиционного дохода бывают довольно большие.

Заявления, которые сейчас подписывают люди, предусматривают такое уведомление. Но важно внимательно читать то, что написано в документе. Наша позиция — человек должен получать информацию из достоверного источника — на портале госуслуг.

— Какие критерии важны для выбора НПФ?

— Если говорить коротко и о главном, то это — надежный учредитель, наличие высоких рейтингов, результаты доходности на длительном периоде и развитость инфраструктуры, так как это ваш комфорт. И лучше выбирать фонд на несколько лет, так как частая смена фондов приводит к потере доходности.

— Доходность зависит от инвестиционной стратегии фонда. Какой стратегии придерживает ваш НПФ? © РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк Борьба за пенсию: как сменить НПФ и не потерять свои деньги

— Мы традиционно, уже на протяжении десяти лет придерживаемся консервативной инвестиционной политики, потому что для нас важно сохранять средства наших клиентов. Под этим мы понимаем не просто сохранение "тела" переданных нам денег, но и возможность сберечь их от инфляции и заработать сверх нее. Поэтому в нашем портфеле преобладают депозиты и корпоративные облигации, то есть инструменты с фиксированным доходом. При таком подходе к формированию портфеля риск получения отрицательной доходности минимальный.

В прошлом году мы предприняли ряд мер, которые позволили нам занять вторую позицию по показателю доходности среди топ-10 НПФ по размерам активов в официальном рейтинге основных показателей деятельности НПФ, опубликованном Банком России по итогам 2017 года. Наш инвестиционный доход составил 9,02% годовых. Причем нам удалось обогнать по этому показателю ключевых конкурентов.

— Для вас актуально расширение перечня инструментов для пенсионных фондов? Сейчас много говорят о дефиците инвестиционных идей для НПФ.

— Поскольку требования к инвестированию пенсионных накоплений очень жесткие, то инструментов действительно не хватает. Желающих привлечь пенсионные накопления в свои инвестпроекты очень много, но такие проекты не всегда правильно упакованы под эти цели.

— А ваш клиент может выбирать портфель, или вы сами решаете, что делать с его деньгами?

— В рамках ОПС у нас один основной портфель. Пенсионные деньги, по сути, — все же государственные средства. А вот в рамках НПО человек может выбирать: либо консервативный портфель, либо сбалансированный.