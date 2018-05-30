Совфед обратится в правительство в связи с резким ростом цен на бензин

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совет Федерации намерен направить официальные письма в Минсельхоз и Минэнерго РФ в связи с резким ростом цен на бензин.

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Эту тему — значительного увеличения цен на топливо, особенно перед посевной, — на пленарном заседании в среду поднял глава аграрного комитета СФ Михаил Щетинин.

Его поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко. "В Забайкальском крае рост цен на бензин за год составил 128%, в среднем по стране — 122,5%", — сказала она. При этом инфляция официально значится на уровне 4%, добавила сенатор.

Она предложила оперативно подготовить и направить письма в профильные ведомства. "Пусть внятно ответят, собираются они как-то влиять на ситуацию", — подчеркнула законодатель.

Сенатор от Орловской области Василий Иконников в свою очередь отметил, что возможное снижение акцизов на бензин создаст дополнительные проблемы для региональных бюджетов, поскольку в акциз на топливо включены федеральная и региональная составляющие. "Таким образом, выпадающие доходы для российских регионов могут составить около 140 миллиардов рублей", — сказал парламентарий.

Если правительство внесет в парламент законопроект о снижении акцизов на бензин, сенатор предложил законодателям настаивать на передаче федеральной доли акцизов регионам для компенсации выпадающих доходов.

Матвиенко попросила профильные комитеты СФ провести консультации с Минфином по этому вопросу, "чтобы не пострадали бюджеты субъектов РФ".

Она также сослалась на мнение экспертов о том, что снижение акцизов приведет к понижению стоимости топлива на оптовых рынках, но на рознице это никак не скажется.