В России закрывается Uber Eats

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сервис Uber Eats прекращает работу в России, говорится в сообщении компании.
В феврале "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах. В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам.
Согласно условиям сделки, оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс.Такси", и Uber — по-прежнему доступны пользователям.
Сервис Uber Eats в регионах сделки также перейдет в объединенную компанию.