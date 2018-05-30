В ОПЕК оценили ситуацию на нефтяном рынке

БАКУ, 30 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что картель более оптимистично оценивает текущую ситуацию на нефтяном рынке, чем это было два года назад.

В Баку в среду проходит Международная нефтегазовая конференция.

"Соглашение ОПЕК+ привело к изменению энергетического ландшафта в мире, ОПЕК смогла объединить 24 производителей нефти под единым соглашением, именно этого элемента не хватало тогда для стабилизации цен на нефть", — сказал Баркиндо.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Соглашение заключили на первое полугодие 2017 года и уже дважды продлевалось, в последний раз — до конца 2018 года.