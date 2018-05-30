СМИ: США могут позволить Дерипаске сохранить долю в En+ в пределах 40%

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство финансов США намекнуло, что может позволить Олегу Дерипаске сохранить свою долю в компании в пределах 40% в рамках договора об отмене санкций в отношении компании En+ Group PLC, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Минфин США намекнул, что может позволить российскому миллиардеру Олегу Дерипаске сохранить свою долю в En+ Group PLC в пределах 40% в рамках возможного соглашения по отмене санкций в отношении компании", — сообщает агентство.

По данным агентства, в министерстве отметили, что доля Дерипаски в компании должна быть "значительно меньше 50%", однако никаких конкретных цифр не привели. Отмечается, что в настоящий момент доля Дерипаски в компании составляет 66%.

Как сообщает агентство, представитель Минфина США и Дерипаски от комментариев отказались.

Ранее в министерстве финансов США заявляли РИА Новости, что сокращение доли Олега Дерипаски в компании En+ не обязательно является основанием для исключения этой компании из санкционного списка.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" дается время до 23 октября.