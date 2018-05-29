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Экономика

Бензин за неделю подорожал почти на рубль

13:5829.05.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина оплачивает бензин. Архивное фотоМужчина оплачивает бензин. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На прошлой неделе в России заметно выросли цены на бензин. На столичных заправках топливо подорожало почти на рубль.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

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Стоимость топлива АИ-92 выросла на 76 копеек — до 40,76 рубля за литр, АИ-95 и дизель — на 79 копеек, до 43,6 рубля за литр и 43,65 рубля соответственно.

По данным Московской топливной ассоциации, цена бензина на столичных заправках также выросла за прошлую неделю практически на рубль.

Нужна проверка ФАС

В Госдуме заявили, что обоснованность резкого роста цен на топливо должна проверить Федеральная антимонопольная служба.

Депутат Игорь Ананских напомнил, что ФАС имеет право затребовать информацию о себестоимости и накладных расходах.

"Это находится в их компетенции прямой, и не удивлюсь, если ФАС уже начала такое расследование. Антимонопольный орган очень оперативно работает и на такие вещи реагирует", — отметил он.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россияне хотят расспросить Путина о пенсионном возрасте и ценах на бензин
Ананских считает, что рост цен на топливо связан с увеличением стоимости нефти на бирже.
По его мнению, производители направляют сырье за рубеж, а для выравнивания прибыли поднимают цены на АЗС в России, от чего страдают россияне.

Объявленное снижение акцизов поможет стабилизировать цены, заключил он.

Как сдержать рост цен

Как считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, продажа нефти и нефтепродуктов на экспорт сейчас намного выгоднее продажи бензина внутри страны, поэтому для сдерживания цен на топливо нефтекомпании нужно "вернуть" на внутренний рынок.

"Для этого надо повысить экспортные пошлины, снизить акциз, рубль привязать к нефтяным ценам", — заявил он.

По его мнению, такие меры будет сложно реализовать, поэтому самым вероятным решением проблемы должно стать жесткое административное давление на нефтяные компании для насыщения рынка внутреннего топлива и наращивания объема продаж на бирже.

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Белоусов оценил влияние роста цен бензина на инфляцию
"Автомобильный бензин у нас не экспортируется, он за рубежом не нужен. Экспортируется нафта, прямогонный бензин — некие полупродукты. То есть, компании, меняя структуру производства, снижают выпуск бензина", — пояснил Аркуша.

Кроме того одной из причин такого перекоса он назвал тарифно-налоговую политику властей, в том числе не доведенный до конца налоговый маневр.

"Акцизы были бы 2,5 тысячи рублей по дизельному топливу вместо семи тысяч, по бензину — четыре тысячи рублей вместо 11 тысяч, но реализовано было по-другому, и акцизы росли", — добавил собеседник агентства.

В заключении Аркуша добавил, что становится все выгоднее экспортировать, поскольку курс рубля к доллару отвязан от нефтяных цен.

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018
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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Oleg Oleg
А за две недели - почти на 3 рубля! На минуточку!
14:18
29.05.2018
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Амон
Впрочем, ничего нового! В чём новость-то?
14:13
29.05.2018
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rvs
Зачем одну и ту же новость подавать как новую? Чтобы количество недовольных обнулить? Ай, нехорошо.
14:13
29.05.2018
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